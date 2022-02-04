Большинство самарцев стараются избегать общения с начальством в нерабочее время

Наблюдать за шефом через соцсети интересно только работникам младше 34 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинству самарцев неинтересны соцсети начальства и общение с руководством. Почти половина горожан не хочет этого из-за ежедневных коммуникаций. Таковы данные исследования Superjob.

Меньше половины опрошенных поддерживают контакт с начальством в нерабочее время. Чаще всего это самарцы моложе 34 лет и с доходом от 80 тысяч рублей. А самыми необщительными оказались респонденты с доходом менее 50 тысяч рублей, люди старше 45 лет и женщины.

Примечательно, что на страницу в соцсети своего руководителя сегодня подписаны только 11% горожан. 8 из 10 не следят за публикациями и не горят желанием это делать. И лишь 8% были бы не против взаимодействия в социальных медиа.

Также исследование показало, что респонденты старше 45 лет чаще других не хотят подписываться на аккаунты руководителя.