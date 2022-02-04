Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 11:28

Большинство самарцев стараются избегать общения с начальством в нерабочее время

Горожане признались, что их совсем не интересуют соцсети руководителей
Алия Хафизова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наблюдать за шефом через соцсети интересно только работникам младше 34 лет

Наблюдать за шефом через соцсети интересно только работникам младше 34 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинству самарцев неинтересны соцсети начальства и общение с руководством. Почти половина горожан не хочет этого из-за ежедневных коммуникаций. Таковы данные исследования Superjob.

Меньше половины опрошенных поддерживают контакт с начальством в нерабочее время. Чаще всего это самарцы моложе 34 лет и с доходом от 80 тысяч рублей. А самыми необщительными оказались респонденты с доходом менее 50 тысяч рублей, люди старше 45 лет и женщины.

Примечательно, что на страницу в соцсети своего руководителя сегодня подписаны только 11% горожан. 8 из 10 не следят за публикациями и не горят желанием это делать. И лишь 8% были бы не против взаимодействия в социальных медиа.

Также исследование показало, что респонденты старше 45 лет чаще других не хотят подписываться на аккаунты руководителя.