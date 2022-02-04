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Здоровье4 февраля 2022 11:30

В Самарской области учеников 5-8 и 10 классов хотят перевести на дистанционку с 7 февраля 2022 года

Решение будут принимать муниципальные штабы в зависимости от эпидобстановки в районе
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Решение будут принимать на местах в зависимости от эпидемиологической ситуации

Решение будут принимать на местах в зависимости от эпидемиологической ситуации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области, 4 февраля 2022 года, состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В связи с высокой заболеваемостью в регионе, в том числе и детей, обсудили вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение.

- Решение о переводе на дистанционное обучение учеников 5-8 и 10 рекомендовано принимать муниципальными штабами, с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании, - сообщили в региональном оперштабе.

Дистанционное обучение у школьников может начаться уже с 7 февраля 2022 года и продолжится, предварительно, две недели. Далее решение будет принято в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки в муниципальном районе.

Напомним, в Самарской области наблюдается резкое увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, самарцы начали заболевать опасным штаммом коронавируса «омикрон». По данным на 4 февраля 2022 года, в регионе за сутки коронавирус был выявлен у 3 772 человек.