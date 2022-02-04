Более 190 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары с начала зимы 2022 года

Борьба с последствиями снегопада продолжается / Фото: администрация Самары

С начала февраля 2022 года в Самаре выпало более 33 мм осадков. Это 82% от месячной нормы. Высота сугробов в областной столице достигла 80 см. Коммунальщики бросили все силы на борьбу с последствиями непогоды. С начала зимы они вывезли на полигоны уже более 190 тысяч тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— В ближайшие дни ликвидируем сужение улиц. В предстоящую ночь планируем задействовать до 200 КамАЗов для вывоза снега. Также сегодня работают четыре бригады для откачивания воды в низинах. К дорожным службам имеются претензии, поэтому сейчас делаем все для улучшения ситуации, — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По данным мэрии, с раннего утра 4 февраля 2022 года на улицах областной столицы трудятся 3 412 рабочих и 391 единица техники. Еще 250 человек занимаются расчисткой кровель (всего — 88 бригад). Их план на сегодня — уборка снега и наледи с 256 крыш. Кроме того, все тротуары и дороги Самары активно обрабатывают противогололедными средствами. За сутки коммунальщики израсходовали 553,6 тонны реагентов.