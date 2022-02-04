Сильный туман и гололед захватят Самарскую область 5 февраля 2022 года

МЧС призывает самарцев быть внимательнее и осторожнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области вновь предупреждают об ухудшении погоды. На этот раз синоптики прогнозируют в регионе сильный туман и гололед.

— До конца пятницы, 4 февраля 2022 года, а также ночью и днем 5 февраля 2022 года местами по Самаре и области сохранится туман. Видимость будет до 500 метров и менее. На дорогах сильная гололедица, — сообщили в Приволжском УГМС.

Метеорологи отмечают, что завтра в регионе возможен небольшой мокрый снег. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 0...-5 °C.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дорогах: не превышать скорость, не лихачить и включать противотуманные фары. Пешеходам спасатели рекомендуют использовать нескользящую обувь и аккуратнее передвигаться о льду.