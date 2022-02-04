Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов летом 2022 года перейдет в «Спартак»

Никита Чернов будет выступать за "Крылья" до 31 мая 2022 года
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вскоре покинет еще один игрок. Летом 2022 года центральный защитник Никита Чернов перейдет в московский «Спартак». 26-летний футболист уже подписал предварительное соглашение с клубом.
— Никита Чернов продолжит выступать за «Крылья Советов» до 31 мая. Затем вступит в силу его контракт со «Спартаком». Он рассчитан до 2026 года, — сообщили красно-белые.
Напомним, Никита Чернов ранее выступал за ЦСКА, «Енисей», «Урал». Привлекался в молодежную и главную сборные России. В «Крылья Советов» он перешел в 2019 году. В сезоне РПЛ 2021/2022 футболист сыграл за самарскую команду 14 матчей. На его счету один забитый гол.
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