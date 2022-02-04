Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов летом 2022 года перейдет в «Спартак»

Никита Чернов будет выступать за "Крылья" до 31 мая 2022 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вскоре покинет еще один игрок. Летом 2022 года центральный защитник Никита Чернов перейдет в московский «Спартак». 26-летний футболист уже подписал предварительное соглашение с клубом.

— Никита Чернов продолжит выступать за «Крылья Советов» до 31 мая. Затем вступит в силу его контракт со «Спартаком». Он рассчитан до 2026 года, — сообщили красно-белые.

Напомним, Никита Чернов ранее выступал за ЦСКА, «Енисей», «Урал». Привлекался в молодежную и главную сборные России. В «Крылья Советов» он перешел в 2019 году. В сезоне РПЛ 2021/2022 футболист сыграл за самарскую команду 14 матчей. На его счету один забитый гол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свежие новости о «Крыльях Советов» на 2 февраля 2022: еще три потери и бойкот Fan ID

«КП-Самара» рассказывает о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 2 февраля 2022 (подробности)

Сильвие Бегич покинет «Крылья Советов» и вернется в «Рубин»

Казанский клуб планирует досрочно прервать аренду (подробности)

Защитник Максим Карпов покинул «Крылья Советов»

Контракт с игроком истек (подробности)

Дмитрий Кабутов покинул «Крылья Советов»

Самарский клуб официально объявил о расставании с полузащитником (подробности)