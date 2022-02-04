В Самаре в ночь на 5 февраля 2022 года на борьбу со снегом выйдут 200 КАМАЗов

В Самаре усиленно чистят улицы от снега. Фото: администрация Самары

Начало февраля 2022 года не обрадовало самарцев погодой. Последний месяц зимы преподнес сюрпризы и за трое суток высыпал на регион 82% от месячной нормы осадков. Если в первые дни в Самарской области была метель, то сейчас наблюдается и дождь со снегом. Такие аномалии стали настоящим испытанием для городских коммунальных служб.

В связи со сложной синоптической обстановкой, требования к профильным службам в части уборки территорий возросли в разы. Так, на борьбу со снегом в Самаре были направлены усиленные рабочие смены коммунальных служб. Улицы, дворы и дорог чистят непрерывно целые сутки.

- Если в прошедшую ночь только для транспортировки снега работало 119 машин, то к предстоящей ночи планируем задействовать до 200 КамАЗов. Помимо этого, в связи с потеплением сегодня работают 8 илососов – 4 бригады предусмотрели для того, чтобы следить за состоянием участков в низинах и при необходимости оперативно откачивать воду, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Коммунальщики просят автовладельцев помочь в качественной уборке снега и не оставлять свои автомобили в неразрешенных для этого местах. Например, не нужно парковать транспорт возле контейнерных площадок, чтобы обеспечить к ним беспрепятственный проезд. Кроме того, автомобили следует отгонять на 5-7 метров от жилых домов и других зданий, а также не оставлять их под балконами и кондиционерами. В Самаре зафиксированы повреждения автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями, во время уборки снега.