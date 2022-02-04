Часть школьников Тольятти отправили на дистанционку с 7 по 13 февраля 2022 года

Средние классы будут учиться на дому до 13 февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников Тольятти с понедельника, 7 февраля 2022 года, решили перевести на дистанционное обучение. Правда, изменения коснутся не всех, а только учеников 5-8 и 10 классов. Выпускники продолжат посещать занятия в учебных заведениях. Об этом стало известно на заседании городского штаба.

— Дистанционное обучение вводится с 7 по 13 февраля 2022 года. Возможно, такой режим учебы будет продлен. Все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки, — сообщили в мэрии Автограда.

Дату начала дополнительных каникул для первоклассников перенесли с 14 на 7 февраля. Они продлятся одну неделю. Ученики 2-4 классов продолжат учиться в очной форме.

На удаленку также решили отправить учреждения дополнительного образования. Срок — с 5 по 13 февраля 2022 года.

По данным департамента образования Тольятти, среди подростков наблюдается высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Болеют 17,84% школьников. Также много тех, кто подхватил коронавирус. Из-за этого отдельные классы закрыли на карантин.