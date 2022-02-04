Специалисты Приволжского УГМС рассказали, каким воздухом дышат самарцы

Главные источники примесей в воздухе - автомобили и заводы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Приволжского УГМС подготовили отчет о качестве воздуха на территории Самарской области на 3-4 февраля 2022 года. Так, на городских стационарных пунктах наблюдения в Новокуйбышевске, Сызрани, Тольятти и Отрадном концентрация загрязняющих примесей в атмосферном воздухе находится в пределах нормы. Также уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий, а радиационная обстановка стабильная.

Однако в микрорайоне Волгарь за сутки было зафиксировано 13 случаев превышения допустимой нормы сероводорода в атмосферном воздухе. Напомним, экологическая ситуация в Куйбышевском районе находится на контроле правительства Самарской области. В настоящий момент максимальная концентрация сероводорода в Волгаре составила 2,5 ПДК м. р.

По данным Приволжского УГМС, в самарском воздухе присутствуют примеси оксида азота, углеводорода и формальдегида. Основным источником загрязнения является автотранспорт, однако свой «вклад» в экологию вносят и предприятия, функционирующие на территории Самарской области.

Напомним, в планах администрации в рамках проекта «Оздоровление Волги» провести до конца 2023 года реконструкцию ГОКС. Возможно, эти работы смогут повлиять на качество воздуха в Волгаре.