Губернатор Дмитрий Азаров объяснил принятие новых ограничений в Самарской области из-за коронавируса

4 февраля состоялось совещание оперативного штаба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 4 февраля 2022 года, состоялось очередное совещание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров объяснил, зачем вводятся новые ограничения и рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе.

- Динамика, к сожалению, негативная. Распространение коронавируса находится в активной фазе. У нас продолжается рост заболеваемости среди школьников. Помимо COVID – 19 у нас рекордные показатели по ОРВИ. Тревог и обращений людей много. Также это фактор дополнительной нагрузки на систему здравоохранения. Все это сподвигает нас на принятие решений, — отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

Однако, по словам Дмитрия Азарова, нецелесообразно вводить ограничения на территории всей Самарской области. Это связано с тем, что в муниципалитетах наблюдается значительный разброс заболеваемости. Таким образом, власти рекомендовали каждому району принимать самостоятельное решение по поводу ввода коронавирусных ограничений, исходя из эпидемиологической обстановки на местах.

Напомним, оперштаб рекомендовал ректорам самарских вузов самим принимать решение по поводу перевода студентов на дистанционное обучение. Также, право выбора формата обучения дали муниципальным штабам. В зависимости от ситуации в районах, будет принято решение о переводе на дистант учеников 5-8 и 10 классов местных школ.