Самарская область налаживает сотрудничество с Итальянской Республикой

Визит итальянцев значительно укрепит сотрудничество по самым разным направлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 4 февраля 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с послом Италии в России Джорджо Стараче. Стороны обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами.

Самарская область несколько десятков лет сотрудничает с Италией. Дмитрий Азаров отметил, что самарские предприятия, такие как «Автоваз» и шоколадная фабрика создали очень серьезную экономическую основу для совместной деятельности. Такое сотрудничество развивается сегодня во многом благодаря предпринимателям. Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.

Кроме бизнеса итальянцы в Самаре активно участвуют во всех социально значимых проектах, а также вносят свой вклад в гуманитарные программы и в целом поддерживают мировую экономическую повестку.

Губернатор Самарской области и посол Италии обсудили перспективные проекты, которые носят в себе неисчерпанный потенциал. Так, совместно с итальянской копрорацией Maire Tecnimont S.p.A на территории ОЭЗ «Тольятти» планируется запустить ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-3», построить предприятие по производству карбамида ПАО «КуйбышевАзот». А также совместно с преставителями компании «PriceWaterhouseCoopers» было проведено исследование перспективных инвестиционных ниш Самарской области, которые могут заинтересовать итальянские компании.

Что касается туристической привлекательности самарского региона, то в плане сотрудничества с Италией, в Самаре планируется проведение масштабного летнего итальянского фестиваля. По мнению областного правительства, богатейшее культурное наследие Италии традиционно вызывает большой интерес у туристов из Самарского края.