На Олимпийские игры в Пекин отправились 50 спортсменов из ПФО

4 февраля 2022 года стартовала Олимпиада в Пекине

Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля 2022 года. От Приволжского федерального округа на соревнования отправились 50 спортсменов, что составляет почти четверть российской сборной. От регионов ПФО больше всех спортсменов направили Башкортостан, Пермский край и Нижегородская область, в их числе уже есть призеры предыдущих Олимпийских игр.

Самарская область вместе со всем ПФО болеет за сборную России на XXIV Олимпийских играх в Пекине. Наш земляк из села Камышла Эдуард Латыпов будет участвовать в смешанной эстафете по биатлону. По словам тренера мужской сборной Юрия Каминского, Латыпов считается надежным спортсменом, поэтому он будет финишировать в эстафете. Также в составе резервных спортсменов от Самарской области фигурист Егор Базин, выступающий в паре с подмосковной спортсменкой Елизаветой Худайбердиевой. Главное достижение пары – третье место на чемпионате России в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге.

- Подготовка спортсменов, развитие профессионального и любительского спорта, воспитание здорового, сильного подрастающего поколения - одно из направлений работы, реализуемых в регионах, - отметил представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Самарская область активно поддерживает спорт. Правительство региона направляет все силы, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься физкультурой в доступных и комфортных условиях. За три года в рамках нацпроекта «Демография» было построено 17 площадок для ГТО, а к 2024 году их количество будет увеличено до 24. Кроме того, продолжается строительство ФОКов, манежей и других спортивных площадок. В 2021 году было завершено масштабное строительство ледового Дворца спорта на Молодогвардейской.