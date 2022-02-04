В Самарской области вора-гастролера нашли по дорогому парфюму

В отношении вора было возбуждено сразу семь уголовных дел. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские-криминалисты нашли преступника, который украл сумку с деньгами по отпечаткам пальцев. Вор опрометчиво оставил отпечатки перед тем, как совершить преступление. Позже выяснилось, что это не одна кража, которую он успел совершить за день.

В полицию обратился сотрудник одного из магазинов в торговом центре в Нефтегорске. Мужчина заявил, что у него была украдена сумка с деньгами. Полицейские опросили свидетелей и изъяли записи в видеокамер. На видео неизвестный мужчина долго рассматривает витрину, а потом незаметно крадет сумку.

- Один из продавцов из соседней точки продаж узнал по ориентировке подозреваемого. Как выяснилось, до того как совершить кражу он заходил в отдел парфюмерии и побрызгался дорогими духами, после чего ушел, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Криминалисты сняли отпечатки с флакона, который трогал преступник и сравнили их с базой следов лиц, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности. Личность преступника была установлена, им оказался ранее судимый 32-летний житель Тольятти.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задокументировали дополнительные эпизоды причастности задержанного к совершению еще пяти преступлений на территории Нефтегорска. Так, тольяттинец успел похитить алкоголь, позже тайно похитил несколько упаковок батареек, туалетную воду, а потом еще несколько бутылок алкоголя и шоколадку.

В отношении задержанного было возбуждено сразу несколько уголовных дел по факту грабежа, мелкого хищения и кражи с причинением значительного ущерба. Сотрудники Нефтегорского управления полиции приняли решение соединить семь уголовных дел в одно производство. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.