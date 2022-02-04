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Общество4 февраля 2022 18:05

Юные волейболистки из Тольятти застряли в автобусе на трассе. Рассказываем, кто их спас

Власти Самарской области в сильнейшую метель вернули спортсменок в родной город
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Глава региона помог тольяттинским волейболисткам выбраться из снежного плена

Глава региона помог тольяттинским волейболисткам выбраться из снежного плена

Женская волейбольная команда из Тольятти заняла третье место на межрегиональном турнире «Олимпийские снежинки». Соревнования проходили в Казани с 30 января по 3 февраля 2022 года. Однако на обратной дороге домой автобус тольяттинских спортсменок застала снежная буря.

Около полудня, 4 февраля 2022 года, автобус прибыл в Димитровград. В этот момент на трассе из-за снежных заносов было ограничено движение транспорта. Неизвестно, сколько часов провели бы тольяттинские юные спортсменки в автобусе в незнакомом городе, если бы на помощь не пришли власти Самарской области.

Тренер тольяттинской команды Татьяна Мирлачова позвонила на «горячую линию» регионального министерства транспорта. О проблеме узнал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и поручил оперативно вернуть спортсменок домой.

Министр транспорта Иван Пивкин связался с тренером Мирлачовой и сообщил, что за командой выехал другой автобус. В 14:00 к Димитровград прибыл правительственный автобус «Автомиг» и с сопровождением сотрудников ГИБДД волейболисток доставили домой в Тольятти.

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