В Самаре наградили врачей в рамках проекта «Клиника года-2021»

Награды получили лучшие врачи региона Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 4 февраля 2022 года, в Самаре прошла церемония награждения победителей конкурса «Клиника года-2021». Помимо основной части мероприятия, организаторы и партнеры выразили благодарность тем, кто последние 2 года оставался на передовой в тяжелой борьбе с коронавирусной инфекцией.

Благодарственные письма, цветы и подарки получили сразу несколько врачей Самарской области:

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской городской клинической больницы имени Пирогова Виктория Петянова;

Врач-терапевт Самарской городской больницы № 4 Марина Якомаскина;

Врач-хирург и руководитель Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии клиник СамГМУ Игорь Колесник;

Ветеран труда и старшая медицинская сестра отделения гематологии и химиотерапии №1 клиник СамГМУ Гульфира Сулейманова;

Врач ультразвуковой диагностики, заведующая отделением ультразвуковой диагностики, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике (за исключением акушерства и гинекологии) Министерства здравоохранения Самарской области Светлана Романова.

Напомним, что с 2014 года издательский дом «Комсомольская правда» ежегодно проводит конкурс «Клиника года». Народное голосование в премии проводилось с сентября 2021 года по 23 номинациям.