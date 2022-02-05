В Тольятти произошел пожар на складе транспортно-экспедиционной компании. Показываем видео

Пожар в Тольятти

В Тольятти произошел пожар на складе транспортно-экспедиционной компании, занимающейся отправкой грузоперевозок по всей России. Видео с места ЧП поделились операторы "Патруль Тольятти".

На место выехала пожарная команда, к тушению приступили с осторожностью: на здании покатая крыша, это травмоопасно. По предварительной информации, причиной возгорания могло быть короткое замыкание проводки на складе.

По предварительным данным, никто не пострадал, на складе людей не было. Горожане сочувствуют компании, чей склад сгорел, но переживают, что станется с грузами, которые могли находиться внутри. Пока неизвестно, пострадали ли отправления. В любом случае, наверняка, они все должны были быть застрахованы.