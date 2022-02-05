"Береги себя там, на улице": тольяттинец поблагодарил дворника Алимхана за отличную работу

В Тольятти жители поблагодарили своих дворников

В одном из пабликов Тольятти после сильных снегопадов появился очень необычный для нашего времени пост. Сергей Баксаков решил не поругать управляющие компании и власти за нечищеные дворы, а поблагодарить. Но не мифических коммунальщиков, а одного конкретного дворника Алимхана.

- У нас во дворе работает уже 4 год дворник Алимхан. Невысокий, худенький парень каждый день в 5 утра начинает свой нелёгкий день и честно чистит наш двор. Я не скажу, что до фанатизма, но я бы поставил твёрдую четвёрку, - отметил Сергей.

Он попросил представить: вот что будет, если дворники заболеют? Кто будет наводить порядок во дворе? Получается, эти люди с не самой прибыльной и уважаемой профессией, нужны городу гораздо больше, чем кто либо еще.

- Алихан, ты большой молодец! И, давай, береги там себя на улице! Сейчас тебе болеть вообще не вариант! Весь наш двор на тебе! С меня горячий чай с малиной и узбекским лимоном, как ты любишь! - написал автор поста.

Под постом появились много комментариев с поддержкой. Жители говорили, как много дворов, которые в самом деле хорошо почищены.

- У нас тоже чистят исправно. Утром выхожу - - дорожки у подьездов уже чистые. И проезжая часть чистится нормально в течение дня. А в соседних дворах ни пройти ни проехать! Если не ошибаюсь, дворника зовут Озорбек, - написала еще одна тольяттинка.