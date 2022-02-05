Спортсмен из Самарской области Эдуард Латыпов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине. ФОТО: REUTERS

Самарский спортсмен Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России. Латыпов бежал четвертым в команде, до него дистанцию прошли Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Лигонов.

Российские спортсмены преодолели трассу за 1 час 6 минут и использовали 13 дополнительны патронов. Также, на их пути появился и один штрафной круг – биатлонисты промазали из-за сильного ветра.

Победителями в гонке оказались сборная Норвегии, второе место завоевали спортсмены из Франции. Спортсмены ROC заняли третье место на пьедестале.

Эдуард Латыпов в детстве переехал из Беларуси в село Камышла Самарской области, где провел детство. Он является единственным спортсменом из Самарской области на Олимпиаде в Пекине.