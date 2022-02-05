В Самаре сгорела баня в частном секторе на Средне-Садовой. ФОТО: Скриншот из видео

В пятницу, 4 февраля в частном секторе Самары на улице Средне-Садовая 127 загорелась баня. Видео с пожаром выложили очевидцы в социальных сетях.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, информация о пожаре в частной бане поступила в 22:06. Огонь распространился на все здание площадью 25 квадратных метров. На место прибыли пожарная бригада и в 22:36 пламя удалось ликвидировать. На месте работали 2 единицы спецтехники и 7 сотрудников бригады. По счастью, в пожаре никто не пострадал. О причинах возгорания пока неизвестно.

За прошедшие сутки пожар также возник в Тольятти на складе транспортно-экспедиционной компании, занимающейся отправкой грузоперевозок по всей России. Пострадавших в этом пожаре тоже не оказалось, но жители города переживают за груз, который хранился на складе.