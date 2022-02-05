За первые дни февраля 2022 года в Самаре выпала месячная норма осадков. ФОТО: Администрация Самары

За первые дни февраля 2022 года в Самаре выпал 101 процент от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в администрации городского округа Самара. Поэтому коммунальные службы продолжают трудиться на уборке снега без выходных.

- За первые дни месяца выпало 41,5 миллиметра осадков. Поэтому усиливаем позиции в части расчистки снега с улично-дорожной сети. На это потребуется еще несколько дней, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По его словам, все 7 полигонов работаю напряженно. Только на муниципальные площадки транспортировали уже 215 тысяч тонн снега. Властям приходится увеличивать количество сил, которые бросают на борьбу со стихией. За прошедшие сутки было задействовать 729 единиц техники и 3703 уборщика. Для обработки улиц израсходовано свыше 400 тонн противогололедных материалов. Также, увеличивается и количество человек, которые занимаются чисткой крыш – за 4 февраля 340 человек из 122 бригад очистили 380 крыш города.

Напомним, 3 февраля в Самаре был создан штаб для борьбы со снегом. Он должен координировать работу на самых сложных участках.