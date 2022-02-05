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Общество5 февраля 2022 15:15

В Самаре объявили желтый уровень опасности на 6 февраля 2022 года

Ночью и утром в воскресенье в области сохранится гололед и сложные отложения
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самаре объявили желтый уровень опасности на 6 февраля 2022 года

В Самаре объявили желтый уровень опасности на 6 февраля 2022 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объвили желтый уровень опасности на воскресенье, 6 февраля 2022 года. По словам синоптиков, ночью и утром местами по Самарской области сохранятся гололед и сложные отложения.

Днем температура воздуха опустится до отметки -6 -11 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами пройдет небольшой снег. Видимость на дорогах может быть снижена из-за тумана.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Автомобилистам следует двигаться без превышения скорости, включать противотуманное освещение и не совершать обгона.

Пешеходам следует также озаботиться собственно безопасностью при передвижении по гололеду – надевать нескользящую обувь, смотреть себе под ноги, не бежать и стараться обходить все места с наклонной поверхностью.