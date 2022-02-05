В Южном городе рабочий погиб под ковшом собственного трактора

Рабочего насмерть придавило ковшом в Южном городе. ФОТО: СК РФ по Самарской области

В субботу, 5 февраля в микрорайоне Южный город рабочий, погиб под ковшом собственного трактора. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Раздольная 5. 22-летний мужчина расчищал дорогу от снега на мини-трактора. В процессе работы он покинул кабину, чтобы очистить технику от снега и наледи. При этом рабочий не выключил двигатель. Во время очистки трактора мужчина оступился и задел рычаг, в результате чего попал под ковш трактора, получил травмы и скончался.

Следственный отдел по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета России по Самарской области проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего.

Напомним, недавно подобная ситуация произошла около ТЦ «Империя» 10 января 2022 года - рабочий полез на стрелу трактора, в результате чего его задавило насмерть. Когда к месту событий прибыли спасатели, тело мужчины находилось на тракторе, который кружил вдоль своей оси по снегу.