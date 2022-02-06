В Самаре собрали «Вторсырье на благотворительность»

Волонтеры говорят, что ответственных граждан становится все больше

В Самаре волонтеры продолжают проводить акции «Вторсырье на благотворительность». 5 февраля 2022 года в городе работали 11 пунктов, куда можно было принести раздельно собранные отходы. Масштабные акции проходят каждую первую субботу в каждом месяце: зимой с 11:00 до 14:00, а весной – осенью-летом с 10.00 до 14.00. В среднем за одну акцию на переработку вывозят около 6-7 тонн вторсырья. За четыре года собрали уже более 330 тонн.

- Составляющие вторсырья – это почти 50 различных фракций. Пластику, металлу, коробкам «Тетрапак», стеклянной таре, макулатуре, зубным щеткам, батарейкам, деталям сломанной техники и многому другому можно дать вторую жизнь. Поэтому все это не заполняет свалки, а передается для переработки. Вещи, которые в хорошем состоянии, могут использоваться повторно. Большую часть вторсырья сразу же увозят местные переработчики, - рассказывает координатор точки приема на ул. Димитрова Ольга Новикова.

Также Ольга рассказала, что часть груза отправляется переработчикам из других регионов – его накапливают в течение нескольких месяцев. А вот все деньги, которые переводят переработчики, направляют на благотворительность, причем получателей выбирают сами пользователи в голосовании в группе в социальной сети.

Конечно потребность в волонтерах постоянно растет, так как точек сбора становится все больше. Учат добровольцев организаторы и опытные кураторы: первым делом объясняют, что можно увидеть на этикетке.

Так как акции от раза к разу становятся все шире, возрастает и потребность в волонтерах. Организаторы и опытные кураторы учат их разбираться в составляющих вторсырья, проводят Интернет-конференции, размещают справочную информацию в тематических группах. Обратная связь со всеми заинтересованными горожанами – в режиме 24/7. А начинают с изучения информации на этикетках.

- Каждый раз мы стараемся добавлять что-то новое – новые фракции. С сегодняшнего дня отдельно сортируем магазинные чеки, транспортные билеты, ведь это термобумага, которая одновременно с обычной бумагой или картоном не идет в переработку,– говорит еще один координатор Елена Горячкина.

Жителей Самары просят приносить уже чистое вторысрье – большинство так и делает. Волонтеры говорят, что с каждым месяцем все больше людей принимают решение о правильной сортировке отходов. Следующая акция пройдет 5 марта 2022 года.