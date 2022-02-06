В Самаре резко похолодает после выходных 5 и 6 февраля 2022 года

С понедельника в регионе будет холоднее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области с понедельника 7 февраля 2022 года ожидается резкое похолодание. Температура воздуха понизится, а осадки прекратятся под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

- Ночью 7 числа местами в регионе еще будет небольшой снег. Температура воздуха понизится до - 10...- 15 °C. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами также небольшой снег, температура - -5...-10 °C, - рассказывают в Приволжском УГМС.

Такие же показатели, как 7 февраля, в Самарской области по прогнозам будут наблюдаться и во вторник - 8 февраля 2022 года. Жителей предупреждают, что на дорогах ожидается гололедица, нужно быть аккуратнее. Кроме того, специалисты добавляют, что в первой декаде февраля средняя температура воздуха в губернии ожидается выше нормы на 8º.