Журналист из Самары рассказал, как в Турции катал дочь на лошади за миллион долларов

В Турции отмечают, что для лошадей это нормальная цена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский журналист Евгений Курдов рассказал, как прошел его день в Турции - в городе Стамбул. Его колонку опубликовали на 63.ru. Мужчина вспомнил примечательный случай, как на ипподроме его дочь смогла прокатиться на дорогущей лошади.

- Ипподром огромный. Беговая дорожка 2000 м. Насколько понял, у владельца 5 лошадей. Участвуют в скачках, выигрывали забеги в Анкаре. Открывает бокс, показывает лошадку и так вскользь говорит, что стоит она миллион долларов. Впрочем, для чистокровных арабов это вполне адекватная цена, - поделился Курдов.

Ребенку выдали каску и усадили на лошадь. Работник провел девочку пару кругов, а затем корд передали Евгению. Его дочь выразила сожаление, что животное на привязи, но самарец считает, что с беговой породой лучше не рисковать.