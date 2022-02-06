Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 11:54

Под Самарой подросток оставил на месте преступления следы крови и попался

Юношу задержали за кражу двух портативных колонок
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дело уже передали в суд

Дело уже передали в суд

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

6 ноября 2021 года в дежурную часть отдела МВД по Красноармейскому районе поступила информация о том, что из салона сотовой связи кто-то украл две портативные колонки. Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- Было установлено, что злоумышленник проник в помещение ночью. Он разбил стекло двери. С пола и разбитого стекла эксперты-криминалисты изъяли следы бурого цвета, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Параллельно оперативники изучили камеры видеонаблюдения. В итоге подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 17-летний подросток. Профиль его крови совпал с той, что нашли на месте происшествия.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. На днях его передали в суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество обвиняемый уже вернул.