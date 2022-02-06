На трассе в Самарской области сняли временное ограничение движения

Автолюбителей просят быть осторожнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 6 февраля 2022 года начинают снимать дорожные ограничения, которые были введены из-за непогоды. Так, разрешили движение на одной из трасс в Ставропольском районе региона.

— Отменено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги «Ташелка-»Тольятти-Димитровград» с 0 по 24 км, — сообщили в ГКП «АСАДО».

Автолюбителей призывают быть осторожными в сложившихся погодных условиях и не подвергать себя и других опасности. Важно не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.