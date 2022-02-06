Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 13:05

На трассе в Самарской области сняли временное ограничение движения

Речь идет об участке дороги «Ташелка — «Тольятти-Димитровград»
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автолюбителей просят быть осторожнее

Автолюбителей просят быть осторожнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 6 февраля 2022 года начинают снимать дорожные ограничения, которые были введены из-за непогоды. Так, разрешили движение на одной из трасс в Ставропольском районе региона.

— Отменено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги «Ташелка-»Тольятти-Димитровград» с 0 по 24 км, — сообщили в ГКП «АСАДО».

Автолюбителей призывают быть осторожными в сложившихся погодных условиях и не подвергать себя и других опасности. Важно не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.