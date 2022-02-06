Самарские «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» со счетом 2-0

"Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй половине сезона Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» провели контрольный матч против «Нижнего Новгорода». Самарская команда одолела подопечных Александра Кержакова со счетом 2-0.

На 55-й минуте счет открыл Антон Зиньковский. Дмитрий Цыпченко на 97 минуте удвоил преимущество зелено-бело-синих. Больше забитый мячей в этой встрече не было.

Отметим, что поединок длился 120 минут. Игорь Осинькин провел много замен и посмотрел в деле на новичков клуба. Активно перестановки делал и Кержаков, но его коллективу это не очень помогло.