В Самаре предложили обязательную регистрацию всех бездомных собак

В Самаре решают проблему бездомных собак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самаре на заседании специальной комиссии обсудили возможные схемы решения проблемы бездомных собак в Самаре. Депутат Александр Хинштейн, который стал участником обсуждения, отметил, что вопрос нужна решать комплексно. Во-первых, по его мнению к аукционам по отлову нужно привлекать только социально-ответственные НКО.

Также он отметил, что нужно создавать полноценные центры реабилитации животных в рамках государственно-частного партнерства. И в третьих, нужно создавать электронную систему регистрации каждой отловленной собаки.

Уже сейчас есть примеры реализации такого подхода, например, в Нижнем Новгороде. В Самаре есть организация "ФлагманВет", которая уже занимается созданием первого реабилитационного центра для собак.

Все алгоритмы должны более детально рассмотреть на следующем заседании комиссии при правительстве региона.

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