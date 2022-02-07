В Самарской области из-за аварии кроссовера и фуры сбежала корги

Собака испугалась аварии. Фото: "Патруль Тольятти" на Тольятти 24

В районе города Жигулевск на автодороге М-5 произошла крупная авария. Столкнулись кроссовер и грузовая фура.

Поздно вечером, 6 февраля 2022 года, из-за столкновения внедорожника «Mitsubishi Outlander» и грузовика сбежала собака – вельш-корги, об этом сообщили хозяева в социальных сетях. Серьезная авария не только испугала собаку, но и смяла автомобиль.

- Зовут – Рокки. Мы очень переживаем, - отмечают владельцы собаки.

Пока нет официальной информации о пострадавших и аварии. Хозяева собаки просят сообщить всех, кто видел или знает, где сейчас находится животное по номеру - +7 927 770-99-79 (Анна).