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Общество7 февраля 2022 4:22

В Сызрани открыли отделение для детей, зараженных коронавирусом

Об этом сообщает администрация города
Алена ПРОВКИНА
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В Сызрани открыли новое отделение для детей с COVID-19

В Сызрани открыли новое отделение для детей с COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сызрани приняли решение открыть ковидное отделение для детей. Вопрос проработали по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На прошлой неделе на базе инфекционного госпиталя городской больницы №2 развернули детское отделение для зараженных коронавирусом, рассчитанное на 30 коек, сообщили в городской администрации.

Также в связи с ростом заражаемости детей в Самаре переводят на дистанционное обучение. В классах отсутствовало все больше школьников из-за коронавируса и симптомов гриппа. Напомним, что в Самаре планируют строительство нового корпуса инфекционной детской больницы на улице Шверника. Самарский блогер заснял процесс работы.