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Общество7 февраля 2022 5:46

Самарцев вновь ожидает гололедица 7 февраля 2022 года

Осадков не предвидится
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самарской области гололед

В Самарской области гололед

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самарской области на дорогах вновь ожидает гололедица 7 февраля 2022 года. Синоптики рассказали, какая погода будет в регионе. Теперь путь осложнен не только сугробами.

- Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 3- м/с. Температура воздуха -4...-9 °C, - сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Также отмечают активный атмосферный фронт, из-за которого ранее в регионе были обильные осадки. В начале этой недели снегопад прекратится, и температура начнет понижаться. На дорогах гололедица, жителям следует быть бдительнее и аккуратнее. Водителям необходимо соблюдать дистанцию.