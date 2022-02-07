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Происшествия7 февраля 2022 6:51

Самарские росгвардейцы задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Задержанный скрывался от суда
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подозреваемый находился в федеральном розыске

Подозреваемый находился в федеральном розыске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники Росгвардии смогли задержать мужчину, находящегося в федеральном розыске. Он пытался скрыться от суда.

Во время дневного патрулирования в Ленинском районе сотрудники правопорядка получили сообщение от дежурного. В магазине мужчина вышел с продуктами, не оплатив их. Росгвардейцы выяснили, что злоумышленник находился в федеральном розыске, об этом сообщили в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

Местный 39-летний житель скрывался от суда. Правоохранители задержали злоумышленника и передали его коллегам для дальнейшего разбирательства и расследования дела.