ДК им. Дзержинского отреставрируют в Самаре за 93 млн рублей

Памятнику архитектуры подарят новую жизнь / Фото: hinshtein.ru

В Самаре отреставрируют ДК им. Дзержинского, который находится на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина. Объект культурного наследия приведут в порядок на средства из федерального бюджета. На эти цели направят почти 93,5 млн рублей. Деньги выделит министерство культуры РФ в рамках проекта «Единой России» — «Историческая память», координатором которого является депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На прошлой неделе в Самаре объявили торги по поиску подрядчика. Победителя электронного аукциона выберут 17 февраля 2022 года. Он должен будет отреставрировать фасад здания и потолки, а также отремонтировать систему отопления. Срок выполнения работ — до 30 июня 2023 года.

Как ранее сообщал Александр Хинштейн, обновлением внутреннего убранства клуба, в том числе актового зала, займется ГУ МВД по Самарской области. После реставрации в здании хотят открыть музей истории ведомства. Он будет доступен как для жителей, так и для гостей города.