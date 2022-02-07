Глава Самары отметила некачественную уборку снега в городе

В городе продолжают бороться с последствиями непогоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина проверила работу коммунальных служб. В ходе проверки отметили множественные замечания.

Дороги для общественного транспорта расчищены, ни один маршрут не сняли с линии. Только за эту ночь задействовали 275 единиц спецтехники, на полигоны вывезли 4 484 тонн снега, об этом сообщили в пресс-службе администрации Самары. Глава города также отметила замечания в работе коммунальных служб.

Жители все чаще жалуются на плохую уборку снега. Власти планируют разобраться с недобросовестным обслуживанием. Административные комиссии направили материалы для протоколов. Отмечают некачественную уборку снега на тротуарах, кровлях и на некоторых территориях проезжей части. Особое внимание направят на расчистку путей к больницам, школам и детским садам.