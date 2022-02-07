В Самарской области за пять лет обещают реализовать предложения из народной программы

Партия уделяет много внимания реализации своей народной программы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В «Единой России» представили промежуточный отчет о выполнении народной программы. За реализацию каждого из 14 направлений отвечают координаторы, которых утвердила комиссия партии. В первую очередь будет уделяться внимание социальному направлению.

Первый заместитель секретаря Самарского реготделения «ЕР» Виктор Кузнецов напомнил, что в губернии собрали более 340 тысяч предложений в программу партии. Они составят основу работы парламентариев на ближайшие пять лет.

— К нам обратились 205 тысяч 93 человека, которые дали свои предложения в народную программу. И каждый ждет результата от своего обращения, — говорит Кузнецов.

По словам советника губернатора, задача депутатов заключается в том, чтобы обеспечить реализацию этих идей финансовым содержанием и свести все это воедино. Люди также смогут участвовать в подготовке проектов, решать, какой бюджет на них тратить, как их охранять и содержать в дальнейшем.