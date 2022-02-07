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Общество7 февраля 2022 8:04

Самарские доставщики еды помогут волонтерам искать пропавших людей

Курьеры получат ориентировки
Алена ПРОВКИНА
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Доставщики помогут с поисками. Фото: пресс-служба сервиса «Delivery Club».

Доставщики помогут с поисками. Фото: пресс-служба сервиса «Delivery Club».

В Самаре сервис доставки готовой еды «Delivery Club» начнет сотрудничество с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Курьеры получат ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как оказать им помощь.

Система сервиса поможет быстрее распространять информацию. Инструкции и ориентировки помогут локально и будут направлены курьерам тех районов, в которых проводят поиски.

- Курьеры видят гораздо больше обычного человека, едущего на работу и обратно, - отметили в пресс-службе сервиса.

Также за последние годы сотрудники доставки не раз помогали людям, попавшим в сложную ситуацию. В первом этапе сотрудничества задействуют курьеров из Самары и еще 30 городов России. В дальнейшем планируют увеличить число городов.