В Самарской области 42 водителя не прошли контроль трезвости с 4 по 6 февраля 2022 года

За три дня полицейские выявили на дорогах более 1800 нарушений ПДД / Фото: ГИБДД Самарской области

В Госавтоинспекции Самарской области рассказали об итогах масштабных рейдов с 4 по 6 февраля 2022 года. За три дня полицейские выявили более 1800 нарушений ПДД, 42 водителя не прошли контроль трезвости.

За время «охоты» сотрудники ГИБДД поймали 14 автомобилистов без прав. Также они привлекли к ответственности 126 любителей тонировки. Двое из них так и не избавились от темных пленок на окнах. На них составили административные материалы. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей, арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Еще 41 водителя поймали на нарушении правил перевозки детей. Им выписали протоколы. А вот 204 автомобилиста проигнорировали ремни безопасности. Кроме того, 98 шоферов не пропустили пешеходов. Последние, в свою очередь, тоже не всегда соблюдали ПДД. Полицейские выявили 162 нарушения со стороны пешеходов.

Жителей Самарской области призывают быть внимательнее и осторожнее на дорогах, а также не нарушать ПДД. В Госавтоинспекции отмечают, что рейды на дорогах региона будут продолжены.