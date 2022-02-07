В Тольятти молодой водитель на ВАЗе врезался в Volkswagen Jetta

Водителю отечественной легковушки понадобилась помощь медиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 6 февраля 2022 года, в Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилей. В 14:35 в Центральном районе 21-летний водитель врезался во стоящий впереди автомобиль.

— Молодой водитель на ВАЗ-21099 двигался со стороны улицы Строителей в направлении улицы Новозаводской. Он не рассчитал верно дистанцию до следующего автомобиля, в результате чего столкнулся с Volkswagen Jetta, которым управлял 33-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадал водитель отечественной легковушки, ему назначено амбулаторное лечение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.