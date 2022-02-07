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Происшествия7 февраля 2022 8:41

В Тольятти водитель иномарки влетел в легковой автомобиль и покалечил пассажира

Женщина доставлена в больницу
Алена ПРОВКИНА
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Водитель иномарки не пропустил легковой автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель иномарки не пропустил легковой автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти водитель иномарки не пропустил отечественный автомобиль на перекрестке. В результате ДТП женщина-пассажир получила травмы.

Авария произошла вечером, 6 февраля 2022 года, в Центральном районе Автограда. Молодой водитель иномарки «Hyundai Solaris» ехал по улице Карла Маркса в направлении улицы Комсомольской. На регулируемом перекрестке водитель нарушил правила дорожного движения и столкнулся с отечественным легковым автомобилем «Lada Granta», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате происшествия пострадала женщина-пассажир. Ее доставили в ближайшее отделение больницы и назначили амбулаторное лечение. Полиция продолжает устанавливать причины ДТП.