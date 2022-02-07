Самарцев переполошил дым возле огромного человейника на ул. Революционной 7 февраля 2022 года

Жители Самары заметили черный дым возле высотного ЖК на Революционной Фото: Скриншот с видео

В понедельник, 7 февраля 2022 года, жители Самары заметили черные клубы дыма возле знаменитого в городе дома. Речь идет об огромном человейнике (так его прозвали сами горожане) на пересечении улиц Революционной и Дыбенко.

— Что-то горит в самарском достопримечательном доме, — написал в соцсети один из горожан и выложил видео. Судя по ролику, дым идет не из окон высотного ЖК. Источник его возникновения находится рядом с серой громадиной.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. Корреспонденту «КП-Самара» сообщили в оперативном ведомстве, что вызов на пульт дежурного поступил в 11:03. Насколько известно, пожара не было. Откуда именно появился дым, выяснить не удалось. Сообщение квалифицировали как ложное.