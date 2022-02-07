В Самарской области жители Смышляевки могут остаться без воды из-за долгов предприятия

Жители поселка могут остаться без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в поселке Смышляевка жители могут остаться без воды. Предприятие, отвечающее за водоснабжение, задолжало 30 миллионов рублей.

Предприятие должника планируют ликвидировать. Имущество передадут поселковой администрации. Однако конкурсный управляющий Егор Малыгин отметил, что администрация не может взять на себя баланс имущества. Иск уже передали в арбитражный суд. В середине февраля деятельность предприятия может прекратиться, сообщили в пресс-службе "Самараэнерго".

Из-за правовой неопределенности поселок, с населением более 11 тысяч человек, рискует остаться без воды. Пока нет нового ответственного за водоснабжение. Сеть поселка может быть признана бесхозной.