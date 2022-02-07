Еще 3 844 жителя Самарской области заразились коронавирусом 7 февраля 2022 года

Самарская область входит в число регионов самыми высокими показателями заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 7 февраля 2022 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 3 844 жителей региона. Это чуть меньше, чем в выходные. Общее число случаев заражения достигло 246 626, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

На больничные койки попали еще 215 человек. Это самый низкий показатель с начала февраля 2022 года. Лечение закончили 1 745 пациентов. За все время в Самарской области выздоровели 207 554 жителя.

К сожалению, скончались еще 11 больных, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число летальных случаев в Самарской области теперь составляет 6 785.

Напомним, в Самарской области с начала месяца ввели новые коронавирусные ограничения. В губернии запретили проводить соревнования среди подростков. Также им до 15 февраля 2022 года нельзя посещать культурные учреждения. Часть школьников региона с начала этой недели перевели на дистанционное обучение. В медицинских организациях приостановили диспансеризацию.