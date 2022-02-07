Двигатели самарского «ОДК-Кузнецов» обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а»

Двигатели успешно выполнили свою задачу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Серийные двигатели РД-107А/108А, которые производят в Самаре на «ОДК-Кузнецов», обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Она стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Запуск прошел 5 февраля 2022 года в 10 часов утра по московскому времени. Двигатели были установлены на I и II ступенях ракеты-носителя. Они отработали штатно и вывели космический аппарат на орбиту в расчетное время.

Отметим, что этот старт стал первым в 2022 году для РН «Союз». Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 с 1958 года. Сегодня их серийно производит ПАО «ОДК-Кузнецов». Надежность изделий выше 99,9%.