Плановые гинекологические осмотры ограничили в Самарской области из-за коронавируса

Жительницам Самары рекомендовали отложить плановые осмотры в женских консультациях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ограничили плановые медосмотры в женских консультациях. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Главный внештатный акушер-гинеколог Самарской области Наталья Спиридонова объяснила, что беременным стоит отложить посещение консультации, если на то нет необходимости. Доктор сам назначит время посещения, причем с интервалом, исключающим контакт пациенток друг с другом. Для приема необходимо обязательно иметь средства индивидуальной защиты. Перед консультацией измеряют температуру.

Небеременным женщинам попасть на плановый гинекологический медосмотр пока не получится. В случае экстренной ситуации можно обратиться в женскую консультацию. Кроме того, можно сразу вызвать скорую помощь или самостоятельно приехать в гинекологический стационар.

Несмотря на перепрофилирование ряда больниц в COVID-госпитали, пациенткам продолжат оказывать экстренную гинекологическую помощь.