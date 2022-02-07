Почти 300 подростков сделали прививку от COVID-19 в Самарской области

Препарат "Спутник М" предназначен для подростков 12-17 лет / Фото: Минздрав Самарской области

В Самарской области продолжается вакцинация подростков против коронавируса. По данным на понедельник, 7 февраля 2022 года, прививки сделали уже 289 юных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

- Перед прививкой каждого пациента осматривает врач-педиатр. Специалист проводит общую оценку здоровья. Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний, ОРВИ и другие инфекционные заболевания, — рассказала заведующая центром медпрофилактики несовершеннолетних поликлиники № 3 в Тольятти Татьяна Артамонова.

Напомним, первую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» (Спутник М) завезли в Самарскую область в конце января 2022 года. Она предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат развезли по 8 медучреждениям Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Вакцинацию проводят по предварительной записи с согласия родителей. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, а также полис ОМС.