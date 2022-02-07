В Самаре задержали ИП, пытавшегося подкупить полицейского

Затея предпринимателя провалилась - полицейский отказался от взятки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские в Самаре задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому. Подкупить стража порядка решил 34-летний индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина попытался передать оперуполномоченному незаконное денежное вознаграждение в 15 тысяч рублей. Деньги предназначались за несоставление протокола по ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Однако сотрудник полиции отказался от взятки и доложил о предложении ИП руководителю.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ. В настоящее время сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Самаре устанавливают все детали произошедшего.