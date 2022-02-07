В Тольятти за первую неделю февраля выпало рекордное количество осадков за последние 15 лет

В Автограде выпало рекордное количество осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти выпало рекордное количество осадков за последние 15 лет. В период с 31 января по 6 февраля в городе выпало 359% снега от месячной нормы.

На аппаратном совещании в администрации Тольятти директор гидрометеорологический обсерватории Наталья Крылова сообщила о новом рекорде. Высота снега увеличилась на 7 сантиметров. Последний раз такой результат отмечали в период зимы 2007-2008 годов. Тогда вводили режим ЧС, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в дневную смену на улицах работают 60 спецмашин. В дворовых территориях расчисткой снега задействуют 71 единицу техники и 1 178 дворников.