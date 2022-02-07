Сотрудникам ПАО «ТОАЗ» в Тольятти с 1 февраля 2022 года повысили зарплату

Индексация зарплаты на предприятии проводится ежегодно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководство ПАО «ТОАЗ», являющегося одним из ведущих производителей минеральный удобрений в России, решило повысить зарплату своим сотрудникам с 1 февраля 2022 года. Их оклад будет проиндексирован на 9 процентов.

Тольяттиазот уделяет большое внимание социальной политике. Это касается и повышения уровня жизни работников. Средняя зарплата сотрудников компании более чем на 70 % выше средней по Самарской области. Индексация ее проводится ежегодно, так, в 2021 году она составила 5 процентов.

На предприятии отмечают, что повышение оклада влечет за собой и рост других выплат — премий, оплаты сверхурочных часов, доплаты за работу во вредных условиях и ночью.

Администрация «ТОАЗ» помимо повышения зарплаты реализует и другие меры поддержки. Регулярно выплачиваются премии за трудовые достижения, все работники обеспечены полисами добровольного медицинского страхования, полностью оплаченными работодателем, нуждающимся предоставляют корпоративное жилье. В минувшем году на заводе приняли коллективный договор до 2024 года, которые включает в себя 61 льготу и гарантию для персонала.

— Стабильная работа предприятия в многом зависит от профессионализма работников. А достойная благодарность за труд — лучшая мотивация, — подчеркнул гендиректор Тольяттиазота Анатолий Шаблинский.

Руководитель также заявил о важности того, что нужно отслеживать ситуацию на рынке труда и поддерживать коллектив.