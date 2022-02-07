В Самаре из-за распространения нового штамма «Омикрон» в общественном транспорте усилили масочный контроль

Контролеры работают на линии ежедневно. Фото: городская администрация

В Самаре усилили рейды в общественном транспорте. Из-за распространения нового штамма «Омикрон» сотрудники полиции и контролеры проверяют жителей на ношение масок.

Рейды в общественном транспорте проводят с осени 2020 года, за это время оформили 1 219 административных материалов, 240 из которых только за этот год. Отмечают также неоднократное нарушение масочного режима. Для таких граждан штраф возрастает от 30 до 50 тысяч рублей, сообщают в городской администрации.

За прошлую неделю выявили 69 нарушителей. «Антимасочников» сначала просят надеть средства защиты, при отказе таких пассажиров требуют покинуть автобус.