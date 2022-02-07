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Общество7 февраля 2022 12:05

Самарские таможенники задержали фуру с 19 тоннами бельгийских груш

Фрукты пытались провезти под двойной маркировкой
Алия Хафизова
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Бельгийские груши пытались выдать за турецкие / Фото: Самарская таможня

Бельгийские груши пытались выдать за турецкие / Фото: Самарская таможня

Самарские таможенники совместно с пограничным управлением ФСБ по Оренбургской области задержали фуру, которая везла санкционный товар в Москву. Им оказались 19 тонн бельгийских груш, которые пытались выдать за турецкие.

— В районе МАПП Маштаково был остановлен грузовик, перевозивший груши. В ходе проверки сотрудники таможни установили, что на товаре присутствует двойная маркировка. На ящиках остались этикетки, где страной происхождения груш значится Бельгия. Также у водителя не было фитосанитарных документов на груз, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Все санкционные фрукты передали в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Ведомство должно решить, что с ними делать дальше.